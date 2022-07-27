Eskişehir’de simide zam 100 gram simidin fiyatı 4,5 TL’ye yükseldi

Eskişehir’de 3,5 TL olan 100 gram simidin fiyatı, bu aydan itibaren 4,5 TL’ye yükseldi.

Haziran sonunda ekmeğe yapılan zammın ardından simit fiyatlarına da temmuz ayı itibariyle güncelleme geldi. Eskişehir’de 100 gramı 3,5 TL’ye satılan simit, Eskişehir Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla 4,5 TL’den satılmaya başlanacak. Simit en son 26 Nisan 2022'de zamlı olarak satışa sunulmuştu. Bunun yanında açma, karaköy, poğaça, ve börek fiyatları da 5 TL’ye yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.