Görkemli düğün

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Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz’ın düğünü görkemli bir törenle yapıldı.

Geçen Haziran ayında Melike Öztürk ile nikah kıyan Yılmaz'ın önceki akşam da düğünü gerçekleşti. Düğüne, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'nin yanı sıra Yılmaz’ın yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

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