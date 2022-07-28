Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Eskişehir’de bir işyerinde meydana gelen hırsızlık suçundan yakalanan ve farklı hırsızlık suçlarından da aranması bulunduğu öğrenilen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi’nde bulunan bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili işletme sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. İşletme sahibi E.T.’nin tanımadığı 3 şahsın dükkanına girerek 1 karton sigara çaldıklarını beyan etmesi üzerine başlatılan çalışmalarda şüphelilerin P.D., B.D. ve S.A. olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıslardan P.D.’nin; 4 farklı ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ ve 1 adet ‘Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık’ suçlarından aranması olduğu ayrıca 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Diğer şüpheliler B.D. ve S.A.’nın da ‘Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık’ suçundan aranmaları olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, ekiplerin çalışmaları sonucunda bir evde yakalanarak işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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