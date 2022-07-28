Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçiler şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Ekiplerce durdurulan M.C.K.’nın üzerinde yapılan aramada, 33,12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli şahsa, “Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.