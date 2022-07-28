Diyetisyenler yaz aylarındaki beslenme konusunda uyarıyor Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman: “Günde en fazla 2-3 top dondurma yiyin” “Karpuzun yanında peynir ya da kuruyemiş yiyin” “Yazın saat 17.00 sonrası meyve yemeyin”

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Mine Şenarslan Toraman, “Meyvedeki fruktoz da kilo aldırabilir” dedi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Mine Şenarslan Toraman, “Sağlıklı diye bazı gıdaları sınırsızca yememeliyiz. Örneğin karpuz yaz aylarının vazgeçilmezidir ama fazla yemek kilo aldırabilir” dedi. Yaz meyvelerinin ve sıcaklarda sık tüketilen dondurmanın şeker düzeyinin yüksekliğine dikkat çeken Toraman, yaz beslenmesi konusunda önemli önerilerde ve uyarılarda bulundu.



“Meyvedeki fruktoz da kilo aldırabilir”

Yaz aylarında beslenme ve su ihtiyacı hakkında konuşan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Mine Şenarslan Toraman, “Yaz aylarında sebze ve meyve çeşitliliği artıyor. Bu konuda çok şanslıyız. Yaz aylarındaki sebze ve meyvelerin su içerikleri çok yüksek olduğu için vücudun susuz kalmasını engellemiş oluyoruz. Ama meyve yemekte abartılı olmamalıyız. Çünkü meyvedeki fruktoz da bize kilo aldırabilir. Yazın yapılan en büyük beslenme hatalarından biri budur” dedi.



“Meyvenin yanında kuruyemiş, süt ya da yoğurt tüketin”

Meyvenin ayrıca tek başına yenilmemesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Toraman, “Kan şekerimizi dengelemesi için yanında yine bir avuç kadar çiğ kuruyemiş ya da süt veya yoğurt tüketilebilir. Ayrıca meyveyi olabildiğince gün içerisinde saat beşten sonra tüketmemekte fayda vardır.Çünkü meyve deki şeker vücutta yağ olarak depolanmasına zemin hazırlayabilir. Karpuz yaz aylarının vazgeçilmezidir ama sınırsız yemek doğru değildir. Özellikle diyabet hastalarında bunu çok önermiyoruz. Yanında 1 dilim peynir ya da biraz yoğurt ile 12 dilimi geçmeyecek şekilde tüketebiliriz” diye konuştu.



“Sebzeler kavurarak değil az suyla pişirilmeli”

Diyetisyen Toraman, sebzelerle hazırlanan hafif yemeklerin önemine değinerek “Sebzeleri olabildiğince zeytinyağlı ya da fırında az yağlı pişirmeye özen gösterelim. Sebzeyi çok kavurarak değil de az sulu bir şekilde pişirirsek vitamin ve mineral bakımından değerini korumuş oluruz. Ayrıca yaz aylarında besin zehirlenmeleri ile de çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü havaların ısınmasıyla birlikte özellikle süt ürünlerinin ve et grubunun saklama koşullarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Besinleri sıcak ortamlardan uzak tutup, buzdolabı gibi soğuk ortamlarda saklamalıyız” dedi.



“Günde en az 2,53 litre su içilmeli”

Yapılan egzersizlerle birlikte vücutta oluşacak su kaybının dengelenmesinin özellikle yaz aylarında daha büyük önem taşıdığını belirten Diyetisyen Toraman, şunları söyledi:

“Eğer yaz aylarında yeteri kadar su içmezsek baş dönmesi, bayılma hissi, tansiyon yüksekliği gibi sağlık problemleriyle karşılaşabiliriz. Ortalama günde 2,5 ile 3 litre civarında su içmemiz gerekir. Eğer egzersiz yapıyorsak, yaz aylarında egzersiz yaptığımız süre için 1 litre kadar daha su eklememiz gerekir. Susama hissini yerine geçebilecek içecekler olarak da şekersiz kompostolar, ayran olabilir. Eğer tansiyon problemimiz yoksa sade maden suyu tüketebiliriz.”



“Dondurma en fazla 23 top yenmeli”

Tıpkı meyveler gibi dondurmanın da tüketiminin sınırlandırılması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Toraman “Yazın dondurma tüketimi artıyor. Dondurmada da sınırsız tüketimden kaçınmalıyız. Gün içerisinde, gündüz saatlerinde 23 top kadar tüketirsek bizim için yeterli olacaktır. Hazır dondurmalardan çok pastane usulü ev yapımı dondurmaları öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.