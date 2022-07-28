Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracılara sinirlenip İstanbul'a 2 gün boyunca ürün göndermeyi durdurdular Eskişehirli bir grup çiftçi, tarladan 50 kuruşa çıkan 1 demet maydanozun İstanbul’da 5 liraya satılmasına isyan etti Mahsulün aracılar sebebi ile İstanbul pazarında 10 katı fiyata satılmasına tepki doruk noktaya ulaştı Tarlasını biçip maydanozu hayvanlara yem yaptılar Çiftçi Hasan Ören: “Komisyoncuların taşın altına ellerini koymalarını ve vicdanlı hareket etmelerini istiyoruz” Çiftçi Nöfel Sağaltıcı: “Bu şartlarda mal göndermeyi düşünmüyorum” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Marketteki fiyatlar düşmüyor, üretim alanındaki malın fiyatı düşüyor”

İHA

Aracılara sinirlenip İstanbul'a 2 gün boyunca ürün göndermeyi durdurdular Eskişehirli bir grup çiftçi, tarladan 50 kuruşa çıkan 1 demet maydanozun İstanbul’da 5 liraya satılmasına isyan etti Mahsulün aracılar sebebi ile İstanbul pazarında 10 katı fiyata satılmasına tepki doruk noktaya ulaştı Tarlasını biçip maydanozu hayvanlara yem yaptılar Çiftçi Hasan Ören: “Komisyoncuların taşın altına ellerini koymalarını ve vicdanlı hareket etmelerini istiyoruz” Çiftçi Nöfel Sağaltıcı: “Bu şartlarda mal göndermeyi düşünmüyorum” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Marketteki fiyatlar düşmüyor, üretim alanındaki malın fiyatı düşüyor”

Ürettikleri mahsulün aracılar sebebi ile İstanbul pazarında 10 katı fiyata satılmasına tepki gösteren Eskişehirli bir gurup çiftçi, 2 gün boyunca ürün gönderimini durdurduklarını açıkladılar.
Eskişehir’de maydanoz üreticiliği yapan bir grup çiftçi, aracıların uyguladığı yüksek komisyona isyan etti. Tarladan yaklaşık 50 kuruşa çıkan 1 demet maydanozun İstanbul’da 5 liraya satılmasından rahatsız olan çiftçi, ürün vermeyi bıraktı. İstanbul’a ürün götüren aracılara 2 gün süreyle ürün vermeme kararını alan üreticilerden bazıları tarladaki maydanozu biçerek hayvanlara yem yaptı. Aracıların fiyatta iyileştirmeye gitmemesi durumunda eylemlerine devam ederek ürün vermeyeceklerini belirten üreticiler, gerekirse maydanoz ekimini bırakacaklarını söylediler.

“Komisyoncuların taşın altına ellerini koymalarını ve vicdanlı hareket etmelerini istiyoruz”
İstanbul’a giden ürünün kendilerine para kazandırmadığını belirten çiftçi Hasan Ören, haklarını alamadıklarını söyledi. Masrafların artmasına rağmen ürünleri değerince satamadıklarını dile getiren Ören, “Buradaki çiftçinin sıkıntısı, girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen İstanbul Sebze Hali’nde ürünlerin değerinde satılmaması. Ya da satılıp da bunun bizlere yansımaması. Masraflar karşısında çiftçi bu sene eridi gitti, karşılığını alamadık. Arkadaşlarla, ziraat odasıyla toplandık ve 2 gün mal göndermeme kararı aldık. Ayrıca biz iadesiz kasa kullanıyoruz mecburen. Ankara Sebze Hali’nde bu kasaların komisyoncular yarı bedelini fatura altında bize iade ediyorlar. Yani paramızın yarısını bize iade ediyorlar. İstanbul’da ise böyle bir uygulama yok. Bu sebeple ve fiyatların daha iyileştirilmesini istediğimiz için bu kararı aldık. Buradaki çiftçiler; komisyoncuların taşın altına ellerini koymaları ve vicdanlı hareket etmelerini talep ediyor. Malın hakkını vermeleri gerekiyor. Biz de 40 kuruşa satılan ürün marketlerde en kötüsü 5 lira, gerisi 67 lira. Bu Türkiye’nin sancısı sadece burasının değil. Masraflar 3 katına çıkıyor ancak mal değerini bulamıyor” dedi.

“Bu şartlarda mal göndermeyi düşünmüyorum”
Tarladan yaklaşık 50 kuruşa çıkan maydanozun İstanbul’da 5 liraya satıldığını ve bu durumun adaletsiz olduğunu belirten üretici Nöfel Sağaltıcı, mahsulünü yere vurduğunu söyledi. Traktörle biçerek hayvanlara yem olarak ayırdığı maydanozlarını şartlar düzelmediği takdirde İstanbul’a göndermeyeceğini belirten Sağaltıcı, “Para yapmadığından dolayı malı yere vurdum. Çok perişanız. Ne mazot parası ne de elektrik parası verebiliyoruz. Artık malları yere vurup kurtulacağız. Önümüzdeki sene ya azaltacağız ya da bırakacağız. Ben kesinlikle bu şartlarda göndermeyi düşünmüyorum. Masrafı biz koyuyoruz, işçiliği biz koyuyoruz bugün bir işçinin yevmiyesi 200 TL. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Karar aldık, artık yere vuralım rahat edelim. Nasıl olsa para kazanmıyoruz” diye konuştu.

“Marketteki fiyatlar düşmüyor, üretim alanındaki malın fiyatı düşüyor”
Marketlerde satılan ürünlerin fiyatını komisyoncuların belirlemesinin üreticiye zarar verdiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, fiyatların tarlada düşüp markette düşmemesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
“Eskişehir’de sezon başladığında kasası 50 lira olan maydanozun, ilerleyen dönemde malın artmasıyla maliyet yükselmesine rağmen fiyatı düştü. Yanlış olan ise marketteki fiyatın düşmeyip de üretim alanındaki malın fiyatının düşmesi. Üreticinin en büyük mağduriyeti burada oluşuyor. Fiyatların ve maliyetlerin artmasına rağmen İstanbul Hali’nde olsun büyükşehir hallerinde olsun bizim en büyük sıkıntımız taban fiyatının belli olmayıp komisyoncular tarafından tayin edilen fiyatlar. Burada arkadaşların haklı olarak yapmak istedikleri malı göndermemek. Bu daha kârlı oluyor. Gönderdiği vakit sürekli zarar yazacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Üniversitesi öncülüğünde Şarhöyük-Dorylaion kazıları yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi öncülüğünde Şarhöyük-Dorylaion ...
ESOGÜ ile TEB arasında maaş ödeme ve banka promosyon sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER ESOGÜ ile TEB arasında maaş ödeme ve banka promosyon ...
Nepal’deki çocuklar Eskişehirspor formasıyla mutlu oldu 45 yetim çocuğa Eskişehirspor forması dağıtıldı Eskişehirspor Kulübü Asbaşkanı Oğuz Şengel: “Kimsesiz kaldık, kimsesiz bırakmadık”
YEREL HABERLER Nepal’deki çocuklar Eskişehirspor formasıyla mutlu ...
100 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalıp, kaçtılar
YEREL HABERLER 100 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalıp, kaçtılar
Hırsızlar bu mahalleyi mesken tuttu Apartman garajından 100 bin liralık inşaat malzemesini işte böyle çaldılar Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar bu mahalleyi mesken tuttu Apartman ...
Branş antrenörleri ile tanışma, planlama ve değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Branş antrenörleri ile tanışma, planlama ve ...
Muhtarlar Başkan Ataç’la hizmetleri görüştü
YEREL HABERLER Muhtarlar Başkan Ataç’la hizmetleri görüştü
Diyetisyenler yaz aylarındaki beslenme konusunda uyarıyor Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman: “Günde en fazla 2-3 top dondurma yiyin” “Karpuzun yanında peynir ya da kuruyemiş yiyin” “Yazın saat 17.00 sonrası meyve yemeyin”
YEREL HABERLER Diyetisyenler yaz aylarındaki beslenme konusunda ...
'Can Dostlar' sosyal sorumluluk projesi OEDAŞ’ın tedavi odasında ‘can dostlar’ sağlığına kavuşuyor
YEREL HABERLER 'Can Dostlar' sosyal sorumluluk projesi OEDAŞ’ın ...
Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele ...
Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1’i tutuklandı
Sarıcakaya ve Mihalgazi yanacak Eskişehir'de sıcaklık bugün daha da artacak
YEREL HABERLER Sarıcakaya ve Mihalgazi yanacak Eskişehir'de sıcaklık ...
(ÖZEL) Mevsimlik işçi ailelerin çocukları için harekete geçildi Bu projede tek hedef tarladaki çocuk işçilerin eğitim düzeyini arttırmak ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi’ projesinin temel hedefi çocukların tarlada değil okullarda olması Genç Hayat Vakfı Saha Koordinatörü Ali Seyyah: “En temel hedefimiz çocukların tarlada değil okullarda olmasıdır” Odunpazarı Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Buğrul: “Etkinliklerle güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz” Alpu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mücahit Yavaş: “Mevsimlik işçi ailelerinin çocukları tam bir eğitim alamıyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mevsimlik işçi ailelerin çocukları için ...
Tatile çanta götürürken bu uyarılara dikkat
YEREL HABERLER Tatile çanta götürürken bu uyarılara dikkat
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Kur’an kursu miniklerine ‘112’ öğretildi 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Safa Mert Mermer: “Çocuklar aracılığıyla bütün ailelere öğretmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Kur’an kursu miniklerine ‘112’ öğretildi 112 Acil ...
Elektrik bağlantı çubuğu kırılan tramvay yolda kaldı
YEREL HABERLER Elektrik bağlantı çubuğu kırılan tramvay yolda kaldı
ESOGÜ’de “Yerli Enerji Yerli Teknoloji Ar-Ge Projesi” genel değerlendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER ESOGÜ’de “Yerli Enerji Yerli Teknoloji Ar-Ge Projesi” ...
Başkan Çalışkan: “Çiftçi kardeşlerimizin içi rahat olsun”
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan: “Çiftçi kardeşlerimizin içi rahat ...
Tepebaşı Belediyesi çiftçinin yüzünü güldürecek proje için hibe almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi çiftçinin yüzünü güldürecek proje ...
Duygu, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Duygu, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı
Görkemli düğün
YEREL HABERLER Görkemli düğün
Eskişehir’de simide zam 100 gram simidin fiyatı 4,5 TL’ye yükseldi
YEREL HABERLER Eskişehir’de simide zam 100 gram simidin fiyatı 4,5 ...
Eskişehir’de bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de bir kadın boşanma aşamasındaki kocası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.