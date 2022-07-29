17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

İHA

17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda toplamda 17 yıl 8 ay 40 gün hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, ‘Hırsızlık’ suçundan 17 yıl 6 ay 25 gün ve ‘Basit Yaralama’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.D. isimli firari şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zam haberini alan su yükleme noktasına koştu
YEREL HABERLER Zam haberini alan su yükleme noktasına koştu
Aracılara sinirlenip İstanbul'a 2 gün boyunca ürün göndermeyi durdurdular Eskişehirli bir grup çiftçi, tarladan 50 kuruşa çıkan 1 demet maydanozun İstanbul’da 5 liraya satılmasına isyan etti Mahsulün aracılar sebebi ile İstanbul pazarında 10 katı fiyata satılmasına tepki doruk noktaya ulaştı Tarlasını biçip maydanozu hayvanlara yem yaptılar Çiftçi Hasan Ören: “Komisyoncuların taşın altına ellerini koymalarını ve vicdanlı hareket etmelerini istiyoruz” Çiftçi Nöfel Sağaltıcı: “Bu şartlarda mal göndermeyi düşünmüyorum” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Marketteki fiyatlar düşmüyor, üretim alanındaki malın fiyatı düşüyor”
YEREL HABERLER Aracılara sinirlenip İstanbul'a 2 gün boyunca ürün ...
Anadolu Üniversitesi öncülüğünde Şarhöyük-Dorylaion kazıları yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi öncülüğünde Şarhöyük-Dorylaion ...
ESOGÜ ile TEB arasında maaş ödeme ve banka promosyon sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER ESOGÜ ile TEB arasında maaş ödeme ve banka promosyon ...
Nepal’deki çocuklar Eskişehirspor formasıyla mutlu oldu 45 yetim çocuğa Eskişehirspor forması dağıtıldı Eskişehirspor Kulübü Asbaşkanı Oğuz Şengel: “Kimsesiz kaldık, kimsesiz bırakmadık”
YEREL HABERLER Nepal’deki çocuklar Eskişehirspor formasıyla mutlu ...
100 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalıp, kaçtılar
YEREL HABERLER 100 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalıp, kaçtılar
Hırsızlar bu mahalleyi mesken tuttu Apartman garajından 100 bin liralık inşaat malzemesini işte böyle çaldılar Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar bu mahalleyi mesken tuttu Apartman ...
Branş antrenörleri ile tanışma, planlama ve değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Branş antrenörleri ile tanışma, planlama ve ...
Muhtarlar Başkan Ataç’la hizmetleri görüştü
YEREL HABERLER Muhtarlar Başkan Ataç’la hizmetleri görüştü
Diyetisyenler yaz aylarındaki beslenme konusunda uyarıyor Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman: “Günde en fazla 2-3 top dondurma yiyin” “Karpuzun yanında peynir ya da kuruyemiş yiyin” “Yazın saat 17.00 sonrası meyve yemeyin”
YEREL HABERLER Diyetisyenler yaz aylarındaki beslenme konusunda ...
'Can Dostlar' sosyal sorumluluk projesi OEDAŞ’ın tedavi odasında ‘can dostlar’ sağlığına kavuşuyor
YEREL HABERLER 'Can Dostlar' sosyal sorumluluk projesi OEDAŞ’ın ...
Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele ...
Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1’i tutuklandı
Sarıcakaya ve Mihalgazi yanacak Eskişehir'de sıcaklık bugün daha da artacak
YEREL HABERLER Sarıcakaya ve Mihalgazi yanacak Eskişehir'de sıcaklık ...
(ÖZEL) Mevsimlik işçi ailelerin çocukları için harekete geçildi Bu projede tek hedef tarladaki çocuk işçilerin eğitim düzeyini arttırmak ‘Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi’ projesinin temel hedefi çocukların tarlada değil okullarda olması Genç Hayat Vakfı Saha Koordinatörü Ali Seyyah: “En temel hedefimiz çocukların tarlada değil okullarda olmasıdır” Odunpazarı Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Buğrul: “Etkinliklerle güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz” Alpu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mücahit Yavaş: “Mevsimlik işçi ailelerinin çocukları tam bir eğitim alamıyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mevsimlik işçi ailelerin çocukları için ...
Tatile çanta götürürken bu uyarılara dikkat
YEREL HABERLER Tatile çanta götürürken bu uyarılara dikkat
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Kur’an kursu miniklerine ‘112’ öğretildi 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Safa Mert Mermer: “Çocuklar aracılığıyla bütün ailelere öğretmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Kur’an kursu miniklerine ‘112’ öğretildi 112 Acil ...
Elektrik bağlantı çubuğu kırılan tramvay yolda kaldı
YEREL HABERLER Elektrik bağlantı çubuğu kırılan tramvay yolda kaldı
ESOGÜ’de “Yerli Enerji Yerli Teknoloji Ar-Ge Projesi” genel değerlendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER ESOGÜ’de “Yerli Enerji Yerli Teknoloji Ar-Ge Projesi” ...
Başkan Çalışkan: “Çiftçi kardeşlerimizin içi rahat olsun”
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan: “Çiftçi kardeşlerimizin içi rahat ...
Tepebaşı Belediyesi çiftçinin yüzünü güldürecek proje için hibe almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi çiftçinin yüzünü güldürecek proje ...
Duygu, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Duygu, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı
Görkemli düğün
YEREL HABERLER Görkemli düğün

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.