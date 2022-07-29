17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

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Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda toplamda 17 yıl 8 ay 40 gün hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, ‘Hırsızlık’ suçundan 17 yıl 6 ay 25 gün ve ‘Basit Yaralama’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.D. isimli firari şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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