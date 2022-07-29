Çocuklar camide mutlu Ders aralarında her gün farklı oyunlar oynuyorlar “Çocuklarımıza camiyi sevdirmiş oluyoruz” “Onlar sevindikçe biz daha çok mutlu oluyoruz”

Eskişehir Yalaman Camii Yaz Kur’an Kursu’nda eğitim veren imam Evren Yıldız ve müezzin Ahmet Rıza Ural, çocuklara çeşitli oyun ve ikramlarla temel dini bilgileri öğreterek İslam sevgisi aşılıyor.

Eskişehir’deki Yalaman Camii’nde görev yapan imam Evren Yıldız ve müezzin Ahmet Rıza Ural, çocukların İslam’ı sevmesi ve temel dini bilgileri daha iyi öğrenebilmeleri için farklı bir uygulamaya imza attı. Yıldız ve Ural, camide verilen Yaz Kur’an Kursu’na katılan öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi için ders aralarında oyunlar oynatıyor, ikramlarda bulunuyor. Yıldız ve Ural, derslerde dua ve surelerin ezberlenmesi, Kur’anı Kerim okuma ile temel dini bilgilerin kazanımına yönelik eğitimler verirken, ders aralarında ise caminin yanındaki sokakta öğrencileriyle futbol oynuyor. Her gün farklı aktivitelerle miniklerin ilgisini canlı tutan imam ve müezzin, öğle namazı öncesinde ise öğrencilere yemek ikramında bulunuyor.



“Çocuklarımıza camiyi sevdirmiş oluyoruz”

İkram ve oyunlarla çocuklara dini sevdirmeyi amaçladıklarını aktaran müezzin Ahmet Rıza Ural, “Yaz Kur'an kursumuzu çocuklarımıza elimizden geldiği kadar sevdirmeye çalışıyoruz. Elifba, Kur'anı Kerim, dua ve surelerin ezberlerinin dinlenmesi ve dini bilgiler hususunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yıllardan beri bu hizmeti severek yapıyoruz. Ailelerimize çocuklarını camilere göndermelerini tavsiye ediyorum. İçeride bilek güreşleri, değişik güreşler, dışarıda futbol ve buna benzer topla oyunlar yapıyoruz. Daha sonra çocuklarımıza sponsorlarımız aracılığıyla ikramlarda bulunuyoruz. Örneğin kek, gazoz, tavuk döner, ayran, gofret, çikolata, tantuni veriyoruz. Kim ne istiyorsa o şekilde ikramlarda bulunuyor çocuklarımıza. Biz de bununla memnun oluyoruz. Çocuklarımıza camiyi sevdirmiş oluyoruz. Zaten sabah saat 10.00 ile 13.00 arasında dersimiz sürüyor. Çocuklarımız aç geliyor Ve burada karınlarını doyurmuş oluyorlar. Hatta bir iki defa aksamalar oldu ikramlarda, ‘hocam bugün ikram yok mu’ diyenler oldu. Demek ki çok seviyorlar ve aileler de seviyorlar bunu” diye konuştu.



“Onlar sevindikçe biz daha çok mutlu oluyoruz”

Temel dini bilgilerin küçük yaşta öğretilmesinin önemli olduğuna değinen imam Evren Yıldız, “Çocuklara camiyi sevdirmek adına cemaatimizden sponsorlar vasıtasıyla ikramlarda bulunuyoruz. Dondurma meyve suları ve kekler ısmarlıyoruz. Bu şekilde onlara camiyi sevdirmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Onlar sevindikçe biz daha çok mutlu oluyoruz. Onlar öğrendikçe bir şeyleri, bunu görmek bizlere daha çok mutluluk veriyor. Bu vesileyle biz duyurularımızı tabii camiden yapıyoruz. Sosyal medya organlarından yapıyoruz ancak velilerimizi bu konuda daha çok duyarlı olmaya davet ediyoruz. Temel dini bilgiler bu yaşlarda öğrenilirse daha çok kalıcı oluyor. Çok olumlu dönüşler oluyor hatta onlar da bizlere yardımcı oluyorlar. ‘Hocam bir gün de sıra bizim olsun, bir de bizim de katkımız olsun, biz de bir şeyler ikram edelim’ deyip dönüşümlü olarak öğrenci ailelere de bu ikramlara katkıda bulunuyorlar. Evlerinde hazırladıkları ikramları bizlere getiriyorlar. Biz de onlara dağıtıyoruz” dedi.

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