Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı

Eskişehir’de kullandığı otomobille virajı almakta güçlük çeken bir sürücünün, yol kenarında elektrikli bisikletiyle ilerleyen bir şahsa çarparak yaralanmasına neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, EskişehirSeyitgazi karayolu 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi istikametinde ilerleyen Zeynep K. kullandığı 34 LG 1193 plakalı otomobil ile virajı döndüğü esnada dikkatsizlik sonucu yol kenarında elektrikli bisikletiyle ilerleyen Osman Serdar F., ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Osman Serdar F., hafif şekilde yaralandı. Kaza anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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