Frigya'nın kalbi Han'a tarımsal turizm dopingi

Eskişehir’de en başarılı projeler arasında yer alarak desteklenmeye hak kazanan “Frig Vadisi Ekolojik Köy” projesi çerçevesinde hedef yörede 1 milyon TL bütçeli ziyaret noktaları oluşturulacak.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde sunulan "Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi" en başarılı projeler arasında yer aldı. Desteklenmeye hak kazanan proje çerçevesinde, Frig Vadisi’nin önemli bir bölümünün yer aldığı Han ilçesinde turistlerin ilgisini çekecek yaklaşık 1 Milyon TL bütçeli ziyaret noktaları oluşturulacak.

“Üyelerinin tamamı kadın çiftçilerimizden oluşan kooperatif kuruldu”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Burada özellikle yürütücüsü olduğumuz ‘Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi’nde katettiğimiz mesafeyi açıklamak istiyorum. Proje BEBKA’ya sunulduktan sonra, Han ilçesinde üyelerinin tamamı kadın çiftçilerimizden oluşan ve projeyi yürütecek kooperatif kuruldu. Hedef yörede, 1500 dekarlık alanda tarımsal turizme hitap eden lavanta üretimi yapmayı taahhüt eden 61 üretici belirlendi. Yörede atıl durumda bulunan eski köy okulunun, proje yürütücüsü kooperatife tahsis çalışmaları başlatıldı. Proje çerçevesinde irtibat noktası ve kooperatif üretim alanı olarak kullanılacak okulun tadilatı için gerekli olan mali kaynak arayışlarımız devam etmektedir” dedi.

“Proje dahilinde katma değeri yüksek lavanta balı üretimi de düşünülmektedir”

Proje çerçevesinde çiftçi eğitim çalışmaları ve arıcılık kursu verildiğini kaydeden Gümüş, “Proje çerçevesinde çiftçi eğitim çalışmaları da başlatılmış, 33 çiftçiye arıcılık kursu verilmiştir. Kursiyerlerimize 25 adet çift katlı boş kovan temin edilmiştir. Geri kalan 8 adet boş kovan, ihtiyaç duyulan 33 adet arı kolonisi ve diğer arıcılık ekipmanları da valiliğimizce sağlanan destekle temin edilerek kursiyerlerimize teslim edilecektir. Proje dâhilinde oluşturulacak lavanta alanlarında, katma değeri yüksek lavanta balı üretimi de yaptırılması düşünülmektedir. Bu ürünün köyde üretilen diğer tarımsal ürünlerle birlikte yerinde pazarlanmasının üreticimizin gelirini arttırmaya katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bunun yanında, yöredeki çiftçilerimizle tarım turizmini yerinde göstermek amacı ile ‘Lavanta Kokulu Köy’ olarak tanınan Kuyucak köyüne çiftçi inceleme gezisi düzenledik. Bu sayede üreticilerimiz, projenin sonunda ne gibi çıktılar olduğunu yerinde gözlemleme imkânına kavuşmuşlardır” diye konuştu.

Pilot köy Gökçekuyu

Proje çerçevesinde pilot köy olarak belirlenen Gökçekuyu mahallesinde ziyaret noktaları kuracağını aktaran Gümüş, “Projemiz ile, pilot köy olarak seçilen Gökçekuyu mahallesinde kurulacak olan bu ziyaret noktaları ile Frig Vadisi’ni ziyarete gelen turistler bu köyde ağırlanarak tarım ve turizmin entegre gelişimi (tarım turizmi) ile köyde üretilen tarımsal ürünler yerinde ve değerinde pazarlanabilecek. Ayrıca Han Yeraltı Şehri, lavanta bahçeleri, Yazılıkaya turları ve devreye sokulacak ev pansiyonculuğunun katkısı ile Han ilçemizin tamamında üreticilere büyük bir gelir kapısı oluşturulabilecektir. Bu sayede yöre çiftçisinin sürdürülebilir bir gelir elde etmesi sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.