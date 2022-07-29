Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi hayata geçiyor; ziyaret noktaları oluşturulacak



ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sunulan 'Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi'nin destekleneceği açıklandı. 'Pilot köy' olarak seçilen Gökçekuyu Mahallesi'nde kurulacak ziyaret noktaları ile gelen turistler ağırlanacak, üretilen tarımsal ürünler pazarlanacak.

Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi kapsamında Frig Vadisi'nde 'pilot köy' olarak seçilen Gökçekuyu Mahallesi'nde kurulacak ziyaret noktaları ile gelen turistler ağırlanacak ve üretilen tarımsal ürünler pazarlanacak. Ayrıca Han Yeraltı Şehri, lavanta bahçeleri ve Yazılıkaya turları yapılacak. Devreye sokulacak ev pansiyonculuğu ile Han ilçesindeki tüm üreticilere gelir kapısı sağlanacak. Böylece yöre çiftçisinin sürdürülebilir bir kazanca kavuşması sağlanmış olacak.

'KIRSAL NÜFUSUN REFAH SEVİYESİ ARTIRILACAK'

Söz konusu proje ile kırsal nüfusun refah seviyesinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Proje BEBKA'ya sunulduktan sonra Han ilçesinde üyelerinin tamamı kadın çiftçilerimizden oluşan bir kooperatif kuruldu. Hedef, yörede 1500 dekarlık alanda tarımsal turizme hitap eden lavanta üretimi yapmayı taahhüt eden 61 üretici belirlendi. Yörede atıl durumda bulunan eski köy okulunun, proje yürütücüsü kooperatife tahsis çalışmaları başlatıldı. 33 çiftçiye arıcılık kursu verilirken, kursiyerlerimize 25 adet çift katlı boş kovan Eti Maden Genel Müdürlüğü'nün desteği ile temin edildi" dedi.

TARIM İLE TURİZM BİRBİRİNİ DESTEKLEYECEK

Frig Vadisi'ne gelecek turistler için ziyaret noktalarının oluşturulduğunu ifade eden Gümüş, "Uygulanan program ile ekolojik bir köyden beklenen her türlü imkan sunularak, yörenin turizm potansiyeli açığa çıkarılacaktır. Tarım ve turizmin birbirini desteklemesi sağlanacaktır. Proje ile bütün bunların sonucunda hedef bölgede; sürekli bir istihdamın sağlanması, yörede kırsal nüfusun refah seviyesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu vesileyle son 20 yılda nüfusun yüzde 50, son 7 yılda da nüfusun yüzde 12 azalmasına sebep olan köyden kente göçün önüne geçilmesine katkı sağlanarak, tersine göçün teşvik edilmesi hedeflenmektedir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-07-29 12:39:55



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