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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı

İHA

Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı

Eskişehir’de devriye gezen ekipler tarafından motosiklet çaldığı tespit edilen 2 kişi yanlarında ruhsatısz tabanca ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi esnasında 2 şahsın motosikleti çalarak götürdükleri tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan E.E. ve A.M.O. isimli şüpheliler, çaldıkları motosiklet ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, motosikletin koltuğunun altında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi ile fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan A.M.O.’nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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