Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı

Eskişehir’de devriye gezen ekipler tarafından motosiklet çaldığı tespit edilen 2 kişi yanlarında ruhsatısz tabanca ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi esnasında 2 şahsın motosikleti çalarak götürdükleri tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan E.E. ve A.M.O. isimli şüpheliler, çaldıkları motosiklet ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, motosikletin koltuğunun altında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi ile fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan A.M.O.’nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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