Eğitim Bilimleri Enstitüsü geleceğin akademisyen ve araştırmacılarını yetiştiriyor

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 30 yıllık geçmişiyle 11 Anabilim Dalında 16’sı Doktora, 20’si Tezli Yüksek Lisans ve 6’sı Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere toplam 42 programıyla geleceğin araştırmacı ve akademisyenlerini yetiştiriyor.

Başta Eğitim Bilimleri, Özel Eğitim ve Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalları olmak üzere, Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek LisansDoktora YLDR, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık YLDR, Özel Yetenekliler Eğitimi YLDR, Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi YL, İngilizce Eğitimi YLDR, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi YLDR gibi örgün programlara ek olarak, Eğitim Yönetimi Uzaktan Öğretim, Matematik Eğitimi Uzaktan Öğretim ve İlkokulda Yenilikçi Eğitim Uzaktan Öğretim Tezsiz YL gibi programlarda öğrenci kabul eden ve lisansüstü eğitim veren Enstitü, Türk Yükseköğretimde öncü bir kurum olarak akademik başarısıyla göz dolduruyor. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne emek veren öğretim üyelerinin başında ise Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bahadır Erişti, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Derya Atik Kara ve Öğr. Gör. Dr. Ali Ulus Kımav yer alıyor.

Enstitü, Anadolu Üniversitesinin köklü ve zengin geçmişinden güç ve destek alıyor

Özellikle Özel Eğitim alanında olmakla birlikte tüm anabilim dallarında özgün lisansüstü programları olan Enstitü; Eğitim Fakültesi’ndeki nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinin alan uzmanlıkları sayesinde ulusal ve uluslararası alanda başarılı bir eğitim veriyor. Enstitüde üst düzey düşünme becerileri hedeflenerek yürütülen derslerin bilim insanı yetiştirme bağlamında proje ve lisansüstü tezlere de olumlu yansımaları bulunuyor. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün kurulduğu günden bu yana güçlenerek devam eden akademik ve idari yapısı; Anadolu Üniversitesinin köklü ve zengin geçmişinden güç ve destek alıyor.

Enstitü bünyesinde, ulusal ve uluslararası değişim programları gibi eğitim olanakları bulunuyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra uzmanlık alanlarına göre her düzeyde devlet kurumu veya özel kurumda çalışabiliyor. Enstitüde YÖK’ün hem ulusal hem de uluslararası anlaşma politikasına uygun olarak yürütülen üstün nitelikli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki programları, ülkemizden olduğu gibi birçok farklı ülkeden öğrencinin de yoğun ilgisi ile kontenjan açılır açılmaz doluyor.

Enstitüde, aralarında Ulusal Ajans gibi kurumların desteğiyle yüksek bütçeli ulusal ve uluslararası projeler yürütmüş, SSCI, ESCI ve SCOPUS gibi saygın uluslararası dizinlerde makaleler yazmış ve başarı ödülleri almış çok sayıda öğretim üyesi de öğrencilerin nitelikli eğitim alabilmesi için var gücüyle destek veriyor.

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