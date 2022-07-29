Yeryüzü Ekoloji Okulu ağustos atölyeleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları, Ağustos dönemiyle hayata geçiyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Proje, her yaştan katılımcıyı doğa ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda Ağustos dönemi atölye çalışmaları arasında; 3 hafta sürecek olan zekâ oyunları 68 yaş, 3 hafta sürecek olan masal gecesi 69 yaş, 3 hafta sürecek sinema gecesi 6 yaş ve üstü, 2 hafta sürecek doğaçlama tiyatro gösterisi 6 yaş ve üstü yaş grubu yer alıyor.

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