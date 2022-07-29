Eskişehir'de yüzde 40 zam yapılan su için uzun kuyruklar oluştu



ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'de şebeke suyuna yüzde 40 oranında zam yapıldı. Oy birliği ile alınan karar öncesinde eski tarifeden su almak isteyenler, su yükleme makinelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, dün akşam Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi. Zam haberini duyanlar, saat 24.00'e kadar geçerli olacak eski tarifeden su alabilmek için su yükleme makinelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

'ISRARCI ZAM KARARI UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU'

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, baskın ve ısrarcı bir şekilde yapılan zam nedeniyle uzun kuyruklar oluştuğunu belirterek, "Zam kararı saat 18.00 civarında alındı ve gece yarısından itibaren hemen geçerli olacak şekilde işleme koyuldu. İmkanı olan Eskişehirliler bu baskın ve ısrarcı zamdan önce su kartlarını doldurmak isterken; şehrimizde maalesef uzun su kuyrukları oluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin su zammı yapabilmek için ısrar ederek, bir ayda ikinci kez olağanüstü toplantı yaptı. CHP grubu ilk olağanüstü toplantıya katılmayan ya da ret veren üyelerini ikna etti. Su zammı yapabilmek için o denli ısrarcıydılar ki; olağan toplantı tarihini dahi beklemediler. Su zammı yapabilmek için o denli ısrarcıydılar ki; saat 18.00 civarı karar alıp, '24.00'ten itibaren geçerli' dediler. Su zammı yapabilmek için o denli ısrarcıydılar ki; saat 24.00'e kadar su almak isteyen Eskişehirlilere fırsat tanımamak için yüklemelere kısıtlama getirdiler. Geçen yıl yaptığı kardan kasasında 100 milyon liraya yakın para kalan ESKİ'de bu kararları alanların aklında ne var?" dedi.

ESKİ'DEN KISITLAMA İDDİALARINA CEVAP

Su yüklemek isteyenlere kısıtlama getirildiği iddialarına ilişkin de ESKİ'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında kurumumuza ait su yükleme noktalarından (sumatik) vatandaşa su yükleme kısıtlaması ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sumatiklerin fazla meşgul edilmemesi ve oluşacak uzun kuyrukların önüne geçilmesi amacıyla bir abone arka arkaya en fazla 3 yükleme yapabilmektedir. 3 yükleme sonrasında farklı bir abonenin sumatiklerden su yüklemesi yapması durumunda vatandaşlarımız aynı karta yeniden su yüklemesi yapabilmektedir. Herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-07-29 15:00:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.