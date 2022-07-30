Eskişehir'de 50 bin lira değerindeki iki motosiklet apartmanın garajından çalındı İki motoru birbirine bağlayarak çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı

Eskişehir’de bir apartmanın garajından piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan iki motosikleti çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı'na bağlı Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak'ta meydana gelen hırsızlık olayında bir apartmanın garajından toplam piyasa değeri 50 bin lira civarında olan 2 adet motosiklet çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli 2 kişi rahat tavırlarla binanın önüne geldikten sonra kapısı açık olan apartmana girdi. Apartmanın içinden de garaja giren hırsızlar, içeride 30 dakika kadar kaldıktan sonra motosikletleri içeride birbirine bağlayarak dışarıya çıkarttı. Sabah 06.40 sularında yaşanan olayda sokağın boş olmasını fırsata çeviren hırsızlar, motosikletleri ittirerek sokaktan çıkarttı. Sabah durumu fark eden motosiklet sahipleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

“İkisi de neredeyse sıfır araçlardı”

Kilitlerde hiçbir zorlama olmadan apartmana ve garaja giren hırsızların motosikletlerin zincirlerini kırarak dışarı sürüklediğini belirten motosiklet sahibi Hüseyin Bağrıaçık, garajdaki birçok motosikletten sadece 2'sinin çalındığı olayı anlattı. Çalınan motosikletlerin piyasa değerinin 50 bin lira civarında olduğunu belirten Bağrıaçık, şu ifadeleri kullandı:

“Ben işe giderken garaja girdim, motosikletlerin olmadığını gördüm. Daha sonra apartman yöneticisiyle birlikte görüntü kayıtlarını inceledik. Görüntülerde görünene göre, direkt apartmana geliyorlar. Birazda bilerek mi geldiler acaba? Dış kapı zaten açıktı. Otoparka girilen kapıda da çok uğraşmıyorlar. Bir dakika içinde içerideki otopark kapısı açılıyor. Toplam yarım saat kalmışlar. Bu yarım saatte tüm işleri halledip çıkıyorlar. Motosikletleri çıkardıktan sonra dönüp garaj kapısını kapatarak yollarına devam ediyorlar. Yüksek ihtimalle benim motosikleti kısa devre yaparak çalıştırıyorlar. Çünkü benim motosikletin anahtarı bende. Garajda daha fazla motosiklet vardı. Birini benim motosiklete bağlayıp çekerek garaj kapısından çıkarıyorlar. Kamera kayıtlarında bunları gördük. Benimki 20 bin lira civarında. Diğer motosiklet 25 bin lira civarında. İkisi de neredeyse sıfır araçlardı. İçeride 67 tane farklı motosiklet vardı. Büyük ihtimalle gözlerine kestirdikleri en kolay alınacakları çaldılar. İsteseler daha büyük bir araçla gelip hepsini sürükleyebilirler gibi duruyor. Diğer motor çift zincirliydi. Benim motosiklette sadece direksiyon kilidi vardı. Zincirleri de kırıp götürmüşler. Polise giderek suç duyurusunda bulunduk. Polis ertesi sabah gelip ve süreç hâlâ devam ediyor.”

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