Milli sporcu bu kez altın kemer için yumruk sallayacak Eskişehirli kick boks şampiyonu Kocaeli’de ülkesini temsil edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli sporcu bu kez altın kemer için yumruk sallayacak Eskişehirli kick boks şampiyonu Kocaeli’de ülkesini temsil edecek

İHA

Milli sporcu bu kez altın kemer için yumruk sallayacak Eskişehirli kick boks şampiyonu Kocaeli’de ülkesini temsil edecek

Kick boks turnuvalarında ulusal ve uluslararası birçok başarısı bulunan Eskişehirli milli sporcu Doğan Kılıç, bu defa Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası’nda ülkesini temsil edecek.
Ülkemizi ve Eskişehir’i profesyonel arenalarda sayısız kez temsil eden şampiyon sporcu Doğan Kılıç, bu defa Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası’nda ter dökecek. Kocaeli’de düzenlenen turnuvada ringe çıkacak olan Kılıç, Azerbaycanlı rakibi Vusal Abasov ile altın kemer için mücadele edecek. 23 yaşındaki şampiyon sporcu Kılıç’ın kariyerinde toplam 11 maçı ve 7 nakavtı bulunuyor. Profesyonel kariyerinde hiç yenilgisi bulunmayan Doğan Kılıç, başarılarına bir yenisini eklemek için yumruk sallayacak.
Cumartesi günü saat 21.00’da canlı yayınlacak olan müsabaka için nefesler tutuldu. Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Kılıç, şehre altın kemer ile dönmek istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece üzerinde
YEREL HABERLER Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece üzerinde
Eskişehir'de 50 bin lira değerindeki iki motosiklet apartmanın garajından çalındı İki motoru birbirine bağlayarak çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 50 bin lira değerindeki iki motosiklet ...
Son 4 yılda bin 468 metruk bina temizlendi
YEREL HABERLER Son 4 yılda bin 468 metruk bina temizlendi
Ev sahipleri yüzde 25’lik kira artış sınırını hiçe sayıyor Öğrenci Dilara Doğanhan: “Ev sahibim yüzde 25 kira zammını bile bilmiyordu”
YEREL HABERLER Ev sahipleri yüzde 25’lik kira artış sınırını hiçe ...
Eskişehir'de yüzde 40 zam yapılan su için uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Eskişehir'de yüzde 40 zam yapılan su için uzun ...
Suya yüzde 40’lık zam kararına tepkiler büyüyor AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener: "Kasasında 100 milyon liraya yakın bütçe fazlası olan ESKİ’nin zam yapmasındaki amaç nedir"
YEREL HABERLER Suya yüzde 40’lık zam kararına tepkiler büyüyor AK ...
Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi başvuruları açıldı
YEREL HABERLER Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi başvuruları ...
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: “Mahallelerimizi ayrıt etmeden eşit hizmet veriyoruz”
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: ...
Aranması olan 2 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Aranması olan 2 hırsız tutuklandı
Eğitim Bilimleri Enstitüsü geleceğin akademisyen ve araştırmacılarını yetiştiriyor
YEREL HABERLER Eğitim Bilimleri Enstitüsü geleceğin akademisyen ve ...
Anadolu Üniversitesi tercih döneminde de öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi tercih döneminde de ...
Yeryüzü Ekoloji Okulu ağustos atölyeleri başlıyor
YEREL HABERLER Yeryüzü Ekoloji Okulu ağustos atölyeleri başlıyor
Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı
Kablo hırsızı 3 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi hayata geçiyor; ziyaret noktaları oluşturulacak
YEREL HABERLER Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi hayata geçiyor; ...
Frigya'nın kalbi Han'a tarımsal turizm dopingi
YEREL HABERLER Frigya'nın kalbi Han'a tarımsal turizm dopingi
İnönü’de sünnet şöleni başlıyor
YEREL HABERLER İnönü’de sünnet şöleni başlıyor
Doğa tutkunlarının gece yürüyüşü 12 kilometreye çıktı
YEREL HABERLER Doğa tutkunlarının gece yürüyüşü 12 kilometreye çıktı
Hepatit B ve C karaciğer kanseri için risk oluşturuyor Acıbadem Eskişehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Hüner: “Hepatit B ve C, havuzdan bulaşmaz” “Hepatit B ve C, siroza ya da karaciğer kanserine yol açabilir” “Dövme ve manikür sırasında bulaşabilir” “Hepatit B aşınızı mutlaka yaptırın”
YEREL HABERLER Hepatit B ve C karaciğer kanseri için risk ...
Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı
YEREL HABERLER Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı
Çocuklar camide mutlu Ders aralarında her gün farklı oyunlar oynuyorlar “Çocuklarımıza camiyi sevdirmiş oluyoruz” “Onlar sevindikçe biz daha çok mutlu oluyoruz”
YEREL HABERLER Çocuklar camide mutlu Ders aralarında her gün farklı ...
Sıcaktan bunalan soluğu gölgede aldı
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan soluğu gölgede aldı
Eskişehirli millî atletten Avrupa’da altın madalya
YEREL HABERLER Eskişehirli millî atletten Avrupa’da altın madalya
17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.