Motosikletiyle taksiye çarpan sürücü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, motosikletiyle taksiye çarpan sürücü Erol Y. yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Hacı Ali Bey Mahallesi Kırım Caddesi´nde meydana geldi. Yaprak Sokak'tan çıkan Erol Y.'nin kullandığı 26 AEV 017 plakalı motosiklet, Kırım Caddesi'nde seyir halinde olan Koray D.'nin kullandığı 26 T 0385 plakalı taksiye yandan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletten düşerek hafif şekilde yaralanan Erol Y., ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-07-30 12:42:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.