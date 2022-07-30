Çalınmasın diye sokakta bulunan koltuğu direğe bağladılar Kaldırımda koyulan koltuğa ilginç önlem

Eskişehir’de bir ara sokakta Karadenizli fırın işletmecileri tarafından, çalınmaması için tellerle elektrik direğine bağlanan koltuk dikkat çekiyor.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokakta bir fırın önündeki demir duba ve elektrik direğine metal tellerle bağlı olan koltuk şaşkınlık uyandırıyor. Koltuğun üzerine fırının ismini yazan işletme sahipleri, burada oturup dinleniyor. Karadeniz fırını olan işletme karşısındaki tellerle bağlı koltuğun, çalınmaması ve yerinin değiştirilmemesi için böyle bir önlem alındığı tahmin ediliyor.

Alınan önlem akıllara ‘Karadeniz insanının pratik zekası’ sözünü getiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.