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Ayça Fidanoğlu, Slovakya’da işini şansa bırakmadı Polonyalı rakibine iki saniye fark atarak altın madalyanın sahibi oldu Eskişehirli atlet, dünya atletizm otoritelerinin dikkatlerini üzerine topluyor

İHA

Ayça Fidanoğlu, Slovakya’da işini şansa bırakmadı Polonyalı rakibine iki saniye fark atarak altın madalyanın sahibi oldu Eskişehirli atlet, dünya atletizm otoritelerinin dikkatlerini üzerine topluyor

Rekortmen atlet Ayça Fidanoğlu, Slovakya’da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde 4:21.25’lik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.
Eskişehirli milli atlet Ayça Fidanoğlu, Slovakya’nın Banska Bystrica bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ‘nde, 4:21.25 saliselik derece ile altın madalyanın sahibi oldu. 1500 metre mesafede mücadelede eden rekortmen Fidanoğlu hem kendi kariyerinde en iyi ikinci derecesini ilan etti hem de yarışın ikincisi olan Polonyalı Zuzanna Wiernicka’yı iki saniyelik fark attı.

Slovakya’da işini şansa bırakmadı
Kudüs organize edilen Avrupa U18 Şampiyonası’nda, altın madalyayı son anda kaçırıp gümüş alan genç sporcu Fidanoğlu, Slovakya’da işini şansa bırakmadı. Koştuğu her yarış sonrasında adını Türk spor tarihine kazıyan Fidanoğlu, atletizm otoritelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

“Daha koşulacak madalya ve koşulacak çok pist var”
Ayça Fidanoğlu’nun, EYOF 2022’de, Türk bayrağını birincilik kürsüsünde gururla dalgalandırdığını ifade eden Türkiye Atletizm Milli Takım Antrenörü Bülent Uzun, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:
“Sporcum Ayça Fidanoğlu, genç yaşında Türkiye Atletizm tarihine adını yazdırmayı başardı. Çok şükür emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Bu süreçte bize her zaman destek veren İl Spor Müdürü’müz Abdülselam Er’e teşekkür ediyorum. Daha kazanılacak çok kazanılacak çok madalya ve koşulacak çok pist var. Biz Dünya’nın her yerinde mücadele etmeye hazırız. Türk bayrağını göklerde dalgalandırmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

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