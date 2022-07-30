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İnönü'de 4. Geleneksel Sünnet Şenliği kına gecesiyle başladı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt: “Kendi geleneklerimizde olan şekliyle yapmak istiyoruz”

İHA

İnönü'de 4. Geleneksel Sünnet Şenliği kına gecesiyle başladı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt: “Kendi geleneklerimizde olan şekliyle yapmak istiyoruz”

Eskişehir’de 38 çocukla birlikte düzenlenen toplu sünnet töreni hakkında konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Kendi geleneklerimizde olan şekliyle yapmak istiyoruz” dedi.

İnönü Belediyesi’nin düzenlediği 4. Geleneksel Sünnet Şenliği, düzenlenen kına gecesi ile bugün başladı. İlçede yaşayan 38 çocuğun sünnet edildiği şenlik, geçmişten gelen gelenek ve göreneklere göre organize edildi. İlçede bulunan kapalı pazar alanında düzenlenen şenlikte, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Pandemi dolayısıyla 2 yıldır yapılamayan şenlik, bu sene tekrardan düzenlenerek ilçede yaşayanların beğenisini topladı.

“Kendi geleneklerimizde olan şekliyle yapmak istiyoruz”
Düzenlenen şenliğin gelenek ve göreneklere göre organize edilerek gelecek nesillere aktarılmasını istediklerini belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Bu sene 4. Geleneksel Sünnet Töreni’ni yapıyoruz. Daha önce başlayan bu etkinliklerimize pandemiden dolayı ara vermiştik. 2 senedir yapamıyorduk. Bu sene müracaatları açtık. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tam teşekküllü şekilde önce sağlık kontrolleri yapıldı. Sonra da operasyonları yapıldı. Fakat 3 kardeşimize Eylül ayında ayrı operasyonlar yapılması gerekiyor. Dolayısıyla 38’e düştü. Şu anda 38 kardeşimiz damatlığa adım atmış durumda. Biz burada gelenekleri yaşatalım diye uğraşıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ki artık sünnet düğünleri evlilik düğünlerinden daha da fazla yapılmaya başlandı. Şölenler daha da artmaya başladı. Biz gelenekleri yaşatma adına, bize öğretilenleri geleceğe taşımak adına, kendi geleneklerimizde olan şekliyle yapmak istiyoruz. Bugün nasip olursa kına gecesini yapacağız. Kına gecesinden sonra yarın öğle namazında İsmet Paşa Camii’nde Mevlidi Şerif ile başlayacağız. Daha sonra bizim zamanımızda yapılan atlarla, kılıç kalkan ve mehter ekipleriyle kortej yürüyüş halinde devam edecek. Buraya çocuklarımız tekbirler ile gelecek. Protokol konuşmaları ve geleneksel sünnet merasimlerinde ikram ettiğimiz etli keşkek olacak. Böylelikle bu seneki programı sonlandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Herkes aynı seviyede”
Etkinlikte her çocuğun eşit şartlarda olduğu için ayrıca bir güzellik taşıdığını söyleyen Semih Sezer, “O kadar güzel bir uygulama ki, çocuklar bir arada oluyor. Herkes aynı seviyede, hiç kimse bir üstü veya bir altı değil. Hepsi eşit olarak değerlendiriliyor. Hoş bir şey, insanların da ihtiyaçları gideriliyor. Belediye başkanı gerçekten güzel bir çalışma yapmış” dedi.

“Bu kadar güzel olmasını beklemiyordum”
İlk defa katıldığı şenliğin beklediğinden de güzel olduğunu belirten Ayşe Karataş, “Bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Çok güzel oluyor maşallah. İlk defa katılıyorum ama çok güzel. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandı.

“Gayet güzel, her şey çok uygun”
Çocuklarla hastanede iyi şartlarda ilgilenilmesinden dolayı her şeyin çok iyi olduğunu belirten Cennet Karataş ise şu ifadeleri kullandı: “Organizasyon çok iyi olmuş. Herkes çok iyi, hastaneye de götürdüler. Sünnetini ettirdik. Yarın da düğünü var. Gayet güzel, her şey çok uygun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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