Trafik ışıklarında bekleyen araç alevlere teslim oldu

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Eskişehir’de trafik ışıklarında durduğu esnada motoru alev alarak yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam EskişehirBursa karayolu Batıkent Kavşağı mevkiinde hafif ticari bir araçta yangın çıktı. Trafik ışıklarında duran araç motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araca müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Müdahale öncesinde hızla yanan aracın motor kısmı tamamen küle döndü. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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