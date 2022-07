İnönü’de 38 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 38 çocukla birlikte bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen ’Geleneksel Sünnet Şöleni’, mehter takımı ve kılıç kalkan gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu.



İnönü Belediyesinin düzenlediği 4. Geleneksel Sünnet Şöleni, 38 çocuk adına okutulan mevlit ile başladı. Odunpazarı Mehteran Takımı ve gösteri ekibiyle birlikte Kapalı Pazaryerine kadar yürüyen çocuklara, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter eşlik etti. Kılıç kalkan ve ok gösterileriyle devam eden kutlamalara AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Emine Nur Günay ve Nabi Avcı, İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve Ticaret Odası Başkanı Metin Güler katılım sağladı.



“Damatlığa adım attılar”

Geleneksel hale gelen sünnet şöleninde konuşma yapan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Biz her sene bu sünnet törenini yapmak üzere yola çıkmıştık ancak son iki senede pandemiden dolayı bunu yapamadık. Bu sene 4’üncüsüyle devam ediyoruz. Yaklaşık 41 çocuğumuz sünnet için müracaat etti. Yapılan kontroller sonrasında 38 tanesi damatlığa adım attı. Geri kalan 3 tanesi bir takım operasyonlar için Eylül ayını bekliyor.” dedi.



Eskişehir İnönü İlçe Kaymakamı İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ise, “Peygamber Efendimiz buyuruyor, ‘Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.’ Ailelerin biraz panik günleri, biz burada kolaylaştırmak için varız. İşlerini kolaylaştırmak için ve onlara güzel hatıralar bırakmak için buradayız. İnşallah çocuklarımız için de unutulamayacak bir gün olacak” ifadelerini kullandı.



“41 kere maşallah diyorum”

Düzenlenen sünnet şölenine katılım sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Belediye Başkanı Bozkurt’a teşekkürlerini ileterek, “Belediye Başkanımız Kadir Bozkurt’un başlattığı geleneksel sünnet şöleni, bizi bir araya getirdi. İnşallah daha da büyüterek daha da çoğalarak çocuklarımızın sünnetindeyiz. Bunlara 41 kere maşallah diyorum” dedi.



AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da Başkan Bozkurt’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Artık geleneksel hale getirdiği bu sünnet şölenleriyle sadece yavruları değil, hepimizi çok sevindiriyor. Çok teşekkür ediyorum ailelerimize, yavrularının mürvetlerini görmelerini, nice nice güzel günlere şahit olmalarını ve sağlık içinde yaşamalarını niyaz ediyorum” diye konuştu.



“İlk doğum gününü kutladık, şimdi de sünnet oldu”

Geleneksel sünnet şöleninde oğlu Asaf Eren Topal’ı sünnet ettiren Mehmet Topal, “Kendisi 1 yaşına yeni girdi, daha birkaç gün önce doğum gününü kutladık. Onun üstüne de sünnet oldu. Çok güzel oldu, belediyemizin düzenlediği sünnet programında çok memnun kaldık. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Ok ve kılıç gösterisiyle birlikte daha da güzelleşti” dedi.

İnönü Belediyesi tarafından organize edilen sünnet şöleni, çocukların ilçe turu atması ve vatandaşlara yemek ikramı ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.