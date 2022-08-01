İtfaiye ile mahalleli yangını birlikte söndürdü

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Eskişehir’de tarım arazilerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve mahallelinin çabasıyla evlere sıçramadan söndürüldü.

Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Aşağıılıca Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahalle girişindeki köprünün yakınlarında çıkan ve tarım arazilerine alevlerin sıçramasıyla büyüyen yangına ilk müdahaleyi mahalleliler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle mahalle halkının birlikte mücadelesi sonucu, yangın kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerinin hemen bitişiğinde kontrol altına alınan yangın, ekiplerin ve mahallelinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

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