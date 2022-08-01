Eskişehir’de ihracat yüzde 12 arttı Eskişehir’in ihracatı arttı ithalatı azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eskişehir’in ihracatı yüzde 12,9 artarken ithalatı yüzde eksi 3,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerde 2022 Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir’in ihracatı artarken ithalatı azaldı. TÜİK verilerine göre, Eskişehir’de 2022 Haziran ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 12,9 artarak 117 milyon 254 bin dolar, ithalat yüzde 3,3 azalarak 2022 Haziran ayında 80 milyon 786 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye’de ise, haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 18,7, ithalat yüzde 39,7 arttı.

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