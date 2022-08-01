Bacağı ve kuyruğu olmayan kediyi tedavi ettirip yeni yuva buldular

Eskişehir’de yaşayan hayvanseverler sağ arka bacağı ve kuyruğu olmayan kediyi tedavi ettirip ona yeni yuva buldu.

Eskişehir'de hayvanseverler Hoşnudiye Mahallesi Tunç sokakta bir kedinin kuyruğu ve sağ arka bacağının koptuğu duyumunu aldı. Duyum aldıkları noktada da geniş çaplı bir arama yapan hayvanseverler bahse konu olan kediyi buldu. Aramalar sonucunda sağ arka bacağı ile kuyruğu kopmuş ve oldukça zayıf kedi, hayvanseverler tarafından yakalandı. Ardından talihsiz kedi sağlık kontrolleri için veteriner kliğine götürüldü. Tedavisi tamamlanan kediye ardından yuva bulma çalışmaları başladı. Kediyi sahiplendirmek için sosyal medyadan duyuru yayınlayan hayvanseverlerle, İzmir’den bir çift iletişime geçti. İzmir’e de bir gönüllünün götürdüğü kedi böylece güvenli, yeni yuvasına imece usulü ile ulaşmış oldu. Kediyi bulmaktan yeni yuvasına teslim aşamasına kadar olan süreci anlatan hayvansever Duygu Atay, “1 bacağı ve kuyruğu olmayan çocuğun ihbarı geldiğinde bir kaç gönüllü arkadaşım ile organize olduk. Onu bulduk ve daha sonra kapan yardımıyla yakaladık. Sonrasında veteriner kontrollerinden sonra yavrunun sağlıklı olduğunu öğrendik. İzmir’de yaşayan Bali Kerem Güney ve Raif Meşeliler kedimizi sahiplenmek istediklerini ilettiler. Böyle insanların olması bizi çok sevindirdi. Gönüllü Sevda ve Burak Öztürk çiftimiz duyarsız kalmadı ve İzmir yolculuklarında yavrumuzu taşıyarak bizlere nakil desteği verdiler. Yeni yuvasından daha sağlıklı hallerini görmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

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