Hayvanseverlerden ‘çiğ et’ uyarısı “2,5 aylık 3 yavrumuz can çekişerek öldüler” 3 yavru ölünce çareyi uyarı yazmakta buldular

Eskişehir’de bulunan bir park içeresinde yer alan kedi kulübesinde çiğ et yedikleri için ölen yavru kediler sonrası, hayvanseverlerin yazdığı uyarı yazısı dikkat çekti.

Vişnelik Mahallesi Park sokakta bulunan Şehit Pilot Hamza Yılmaz Parkı içerisinde bulunan kedi kulübesinin yan yüzeyine yazılan uyarı yazısı dikkat çekti. Yazı hayvanseverler tarafından, çiğ etin hayvanlara zarar vermesi üzerine yazıldığı öğrenildi. Kulübenin yan yüzeyine gerilmiş branda üzerine boya ile yazılan yazıda, “Salam, sosis, çiğ et, tavuk ve ciğer vermeyin! 2,5 aylık 3 yavrumuz can çekişerek öldüler. Çiğ et parazit yapıyor. Lütfen bilinçlenelim” ifadeleri ile vatandaşlar bilinçlendirilmek istendi. Hayvansever bu sayede sokak hayvanlarının sağlıklarını da korumayı planladı. Şehrin diğer noktalarında da sokak hayvanlarına çiğ et verilmemesi isteyen hayvanseverler, vatandaşların besleme yapmak isterken ölümlere neden olabileceğini hatırlattı.

