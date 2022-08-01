Esnaf yüzyıllık geleneği devam ettiriyor

Eskişehir’de bir grup esnaf, hayır ve bereketli kazanç için sabah saatlerinde bir araya gelerek dua etti.

Yüzyıllardır devam eden ‘esnaf duası’ geleneği Eskişehir’de de yaşatılmaya devam ediyor. Esnaflar, Osmanlı döneminden bu yana süren gelenek doğrultusunda belli günlerde hayırlı ve bereketli kazanç için dua ediyor. Bu niyetle Eskişehirli esnaflar da sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesinde bulunan Çarşı Camii’nde buluştu. Ellerini Allahutealaya açan çarşı esnafı, hep birlikte dua etti. Duanın bitmesiyle birlikte esnaf tarafından civarda bulunan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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