Milli sporcu Eskişehir’e altın kemerle döndü

Eskişehirli milli sporcu Doğan Kılıç, Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası’nda rakibini 30 yenerek altın kemere ulaştı.

Kick boks müsabakalarında şehrini ve ülkesini birçok kez temsil eden Eskişehirli milli sporcu Doğan Kılıç, bu defa uluslararası mücadelede altın kemerin sahibi oldu. Kılıç, Kocaeli’de düzenlenen Türk Devletleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası’nda Azerbaycanlı rakibini 30 mağlup etti. 69 kilogramda mücadele eden Kılıç, altın kemerin sahibi olarak şehre döndü. Profesyonel kariyerine mağlubiyetsiz devam eden Kılıç, hız kesmeden çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

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