Kene mücadelesi hakkında eğitim verildi

Tepebaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Kenelere Karşı Kişisel Korunma Yöntemleri ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)' hastalığı hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapıldı.

İlçede görevli Veteriner Hekimler tarafından düzenlenen eğitim toplantılarına toplam 122 üretici katıldı. Havaların ısınmasıyla kene popülâsyonunda artış meydana geldiği gözlemlendi. KırımKongo Kanamalı Ateşi, keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.

Tepebaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, KKKA hastalığı virüsünün taşıyıcısı olan kenelerin hastalığın bulaşması ve yayılmasındaki rolü, kişisel korunma yöntemlerinin önemi, kenelerle mücadele yöntemleri anlatıldı. Hayvan sahiplerine konakçı durumunda bulunan hayvanlarında parazit mücadelesini aksatmadan yapması gerektiği, hayvanlarını kene ve diğer dış parazitlere karşı uygun ilaçlarla doğru zaman, doz ve aralıklarla yılda en az dört kez ilaçlaması gerektiği hakkında bildiler verildi.

Öte yandan, ilçede riskli görülen bölgelerde personelimizce ilaçlama yapılarak el broşürü dağıtıldı. Kene sayısının azaltılarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı riskinin azaltılması amacıyla çalışmalar devam edeceği belirtildi.

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