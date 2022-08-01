İskele demirlerini çalan şahıs tutuklandı

MİT'ten bir nokta operasyonu daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de bir iş yerinden iskele demirleri çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde meydana gelen iskele demirlerinin çalınması olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheliden Ş.Ü. yakalandı. Gözaltına alınan şahsın hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.