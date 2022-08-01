Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı

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Eskişehir’de elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen elektrikli bisiklet hırsızlığı olayı üzerine çalışma başlattı. Şikayetçi olan M.A.'nın ifadesini alan ekipler, konuyla ilgili incelemelerde bulundu. Elektrikli bisikleti çaldığı iddia edilen O.K.K. yakalandı. Şüphelinin başka bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarından arandığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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