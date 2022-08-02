Eskişehir terminalinde beklenen yoğunluk oluşmadı

Bayram tatili sonrası yoğunluğun oluşacağı düşünülen Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde durgunluk devam ediyor.

Bayram tatilinde işleri durgun olan Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafı, tatil sonrasındaki dönemde yoğunluk yaşayacağından umutlu olduğunu belirtilmişti. Bayram tatilinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen terminaldeki durgunluğun devam ettiği gözlendi. Yolcunun olmamasından dolayı otobüs seferlerinin de buna bağlı olarak zaman zaman seyrekleştiği öğrenildi. Vatandaşların tatile giderken kendi araçlarını daha çok tercih etmesi otogar esnafının işlerinin de durma noktasına gelmesine neden oldu. Esnaf, öğrencilerin geleceği günü beklemeye başladı.

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