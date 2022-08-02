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Bölgesel Triatlon Ligi’nde Eskişehirli sporcular ilk üçe girdi

İHA

Bölgesel Triatlon Ligi’nde Eskişehirli sporcular ilk üçe girdi

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi’nde, Eskişehirli Buğlem Beren Bilgiç ve Mehmet Emir Güneş başarıları ile dereceye girdi.
Sarıcakaya ilçesinde Bölgesel Triatlon Ligi organize edildi. Yaklaşık 60 sporcunun mücadele ettiği etkinliğe, özellikle Sarıkayalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kenti temsil eden sporculardan Buğlem Beren Bilgiç, 200 metre yüzmede ve 1000 metre koşu kategorilerinde birinci oldu. Diğer bir il temsilcisi sporcu Mehmet Emir Güneş ise 400 metre yüzmede ve 2400 metre mesafede, bölge üçüncülüğünü ilan etti.
İl Spor Müdürü Abdulselam Er, turnuvada boy gösteren tüm sporculara belge vererek tebrik etti.

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