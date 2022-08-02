Anadolu Üniversitesi girişimci fabrikası üniversiteler sıralamasında dördüncü oldu

Startup Centrum tarafından 2020, 2021 ve 2022 yılları arasında en çok yatırım alan girişimcilerin mezun olduğu Türk üniversiteleri açıklanırken rapora göre Anadolu Üniversitesi mezunları en çok yeni girişim ortaya koyan Türk devlet üniversiteleri sıralamasında dördüncü olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Anadolu Üniversitesi mezunları en çok yatırım alan girişimciler listesinde üst sıralarda

Dünya genelinde geniş bir araştırma verisine sahip Startup Centrum; startuplar, yatırımlar, teknoloji ve girişimcilik ekosistemi üzerine araştırmalar yaparak farklı sektörler için birden çok dilde raporlar yayınlıyor. 2020, 2021 ve 2022 yılında yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran girişimcilerin mezun oldukları ilk 20 üniversite yayımlandı. Startup Centrum’un yayımladığı rapora göre Anadolu Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde toplam 59 mezunuyla 4. sırada yer aldı. Startup Centrum’un yayınladığı rapora göre 2022 yılının ilk yarıyılında Türkiye Startup Ekosisteminde, 157 girişim, 561 yatırımcıdan 1,4 milyar dolar yatırım aldı. 2021 yılında toplam 1,56 milyar dolar yatırım alan Türk girişimleri, 2022’nin ilk 6 ayında 1,4 milyar dolar yatırım ile 2021 yılını yakalamayı başardı. Teknoloji ve inovasyonun hayatın her alanında desteklenmesini amaç edinen Anadolu Üniversitesi, gerçekleştirdiği yenilikçi girişimlerle sadece Eskişehir’de değil tüm Türkiye’de örnek ve öncü olma yolunda başarıyla ilerliyor.

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