Eskişehir'de 2 hafif ticari araç çapıştı: 1 ölü, 4 yaralı



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, iki hafif ticari aracın kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2´i ağır 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan sürücü Hasan V., jandarma ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Fahrettin Kıymaz (36) yönetimindeki 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hasan Vurucu'nun kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden Fahrettin Kıymaz kaza yerinde yaşamını yitirirken, Menderes Şimşek (45), Mehmet Ali Okay (17), Ahmet Diler (28) ve Abdulkadir Komrat ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Abdulkadir Komrat ile Ahmet Diler´in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA YERİNE YAKIN OLAN EVİNE KAÇTI

Öte yandan, sürücülerden Hasan Vurucu, kazanın ardından yaya olarak evinin olduğu Yukarıçağlan Mahallesi´ne kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede evinde yakalanan Vurucu, sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-08-03 01:13:06



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