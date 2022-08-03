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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurdaya dönen araçta 2’si ağır 5 kişi yaralandı

İHA

Hurdaya dönen araçta 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Eskişehir’de park halindeki kamyona çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabilen lüks araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, Odunpazarı İlçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Gece 04.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgilere göre, Alihan Çevik, kullandığı 34 DH 2866 plakalı lüks otomobil ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 26 TD 025 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüje çıkarak durabildi.
Kaza sonucu sürücü Alihan Çevik ile araçta yolcu olarak bulunan Feytullah Bora, Tolgahan Sezer, Sare Karadut ve Gökçe Demirler yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ve Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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