Motosiklet hırsızı tutuklandı

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Eskişehir motosiklet çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, farklı tarihlerinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olaylarını aydınlatmak amacı ile özel bir ekip kurdu. Yapılan uzun süreli saha ve kamera çalışmaları sonucunda, tespit edilen M.E.A (17) isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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