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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı destekliyor, kadın üreticiler kazanıyor

İHA

Tepebaşı destekliyor, kadın üreticiler kazanıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin destekleriyle çilek üretimine başlayan Atalantekke Mahallesi’ndeki kadınlar, toprağa emek vermeye devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, yerel üreticiler ile birlikte kadın emeğinin desteklenmesi adına gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. 2019 yılında Atalantekke Mahallesi’nde, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’tan çilek yetiştirmek için destek isteyen kadınlar, yetiştiricilikte önemli gelişme kaydetti. Başkan Ataç’ın talimatı ile dağıtılan albion cinsi 30 bin çilek fidesinin dikimini yapan kadın üreticiler, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu tarafından sağlanan eğitimler sayesinde verimli şekilde ürün almayı sürdürüyor. Üretim yapan kadınlar, bir fideden 750 gram ila 1 kilogram arasında olmak üzere 5 kez hasat yapıyor. Tepebaşı Belediyesi’nin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde fide, gübre ve eğitim destekleri ile çilek yetiştirmeyi başaran kadınlar, Başkan Ataç’a da teşekkürlerini iletiyor.
“Ekonomik olarak rahatladık”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan çilek üreticisi Hacer Aydın, “Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç sayesinde, belediyede görevli arkadaşların da desteği ile çilek üretmeye başladık. Çok memnun olduk, ekonomik olarak da rahatladık. Yiyenler çileklerimizin tadını, rengini çok beğendiler, müşterilerimiz çok memnun. Reçelini de yapıyoruz. Üreticileri de görmek isterlerse bekliyoruz, gelip görsünler. Eşimize dostumuza da tavsiye ediyoruz, üretsinler istiyoruz. Ahmet Başkanımıza bizleri düşündüğü için, hanemize katkıda bulunmamızı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
“Üretim alanını artırdı”
Üretim alanının genişlediğinden bahseden Emine Yıldız ise, “Çilek çok meşakkatli bir ürün ama satışı, verimi çok güzel. İnsanlar seviyor ve satılması kolay. Herkese öneririm. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bize bu imkanı verdi, her zaman bizim arkamızda. Üretim alanımızı da artırdık, altı bin fide daha ektik” diye konuştu.
“Desteklemeye devam edeceğiz”
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kadın üreticilerin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, “Tepebaşı Belediyesi olarak kadın üreticilerimizin desteklenmesini her zaman önemsedik, bu yönde çalışmalar gerçekleştirdik. Kadın üreticilerimiz bizim için çok değerli. 2019 yılında bir ziyaretimizde, Atalantekkeli kadınlarımız benden çilek yetiştirebilmek için destek talep ettiler. Ben de hemen arkadaşlarımdan gerekli çalışmalara başlamalarını istedim ve fide dağıtımlarına başladık. Bununla da kalmayıp çilek yetiştiriciliği hakkında eğitimler düzenledik. Fidelerin dikim ve bakım işlemleri sırasında kendilerine yardımcı olduk. Kadınlarımız da kendilerine sunulan bu fırsatı çok güzel değerlendirdi ve üretimi başarı ile gerçekleştirdi. Bugün gelinen noktada son derece kaliteli, bolca ürün elde ediyorlar ve bu emeklerini kazanca dönüştürüyorlar. 2022 yılında Kızılinler ve Tekeciler Mahallelerimizde de 12 üreticimize 25 bin kök çilek fidesi desteği sağladık. Kırsal kalkınmaya verdiğimiz önem doğrultusunda yerel üreticilerimizi, kadınlarımızı, tarım ve hayvancılığa yönelik her adımı desteklemeye devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

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