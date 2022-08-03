Eğitim öğretim durum değerlendirmesi gerçekleştirildi

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre başkanlığında, Özel Eğitim Kurum Müdürleri ile bir araya gelinerek eğitimöğretim durum değerlendirilmesi yapıldı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Özel Eğitim Kurum Müdürleri bir araya geldi. Eğitim öğretim faaliyetleri hakkında durum değerlenmesi yapılarak bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, eğitim kurumlarında yapılabilecek çalışmalar konuşularak müdürlerin görüş ve önerileri dinlendi.

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