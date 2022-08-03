Başkasına ait evin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheliye suçüstü

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, başkasına ait boş evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren M.N., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Mihalıççık'ta oturan T.K., 2 ay önce satın aldığı, Yunusemre Yayla Mahallesi'ndeki boş evi kontrole gittiğinde, bahçesine Hint keneviri ekildiğini fark ederek jandarmaya ihbarda bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphelinin yakalanması için boş evi takibe aldı. Bir süre izlenen eve gelen M.N., Hint kenevirlerini suladığı sırada suçüstü yakalandı. M.N. hakkında işlem yapıldı. Bahçe içinde boyları 30 santimetreye kadar uzanan 90 kök Hint keneviri ise yakılarak imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-08-03 12:43:35



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