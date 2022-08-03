Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 2'si ağır 5 yaralı (2)

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir'de otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada yaralanan 5 kişiden Feytullah Bora (21) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Bora´nın cenazesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii´nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Araç sürücüsü Alihan Çevik ile Tolgahan Sezer, Sare Karadut ve Gökçe Demirler´in tedavileri ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-08-03 16:54:58



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