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Tuğba'yı tehdit edip, döven eski koca tutuklandı

DHA

Tuğba'yı tehdit edip, döven eski koca tutuklandı


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, eski eşi tarafından dövüldüğünü ve tehdit edildiğini belirterek, savcılığa başvuran Tuğba A.´nın şikayetiyle gözaltına alınan Semih Safa, `kasten yaralama´ suçundan tutuklandı.
Eskişehir´de oturan, 1 çocuk annesi Tuğba A., 1 yıl önce Semih Safa´dan boşandı. Eski eşinin kendisini takip edip, tehdit ettiğini öne süren Tuğba A., savcılığa başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna rağmen Safa´nın kendisini tehdit edip, dövdüğünü belirten Tuğba A., aldığı darp raporuyla savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanan Semih Safa, gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Safa, çıkarıldığı hakimlikçe `kasten yaralama´ suçlamasıyla tutuklandı.
Eski eşinin, uzaklaştırma kararına rağmen takip ederek kendisini dövdüğünü söyleyen Tuğba A., "Beni takip ediyor, darbediyor, tehditler savuruyor. Ceza almasını istiyorum" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-08-05 15:51:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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