Tuğba'yı tehdit edip, döven eski koca tutuklandı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, eski eşi tarafından dövüldüğünü ve tehdit edildiğini belirterek, savcılığa başvuran Tuğba A.´nın şikayetiyle gözaltına alınan Semih Safa, `kasten yaralama´ suçundan tutuklandı.

Eskişehir´de oturan, 1 çocuk annesi Tuğba A., 1 yıl önce Semih Safa´dan boşandı. Eski eşinin kendisini takip edip, tehdit ettiğini öne süren Tuğba A., savcılığa başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna rağmen Safa´nın kendisini tehdit edip, dövdüğünü belirten Tuğba A., aldığı darp raporuyla savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanan Semih Safa, gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Safa, çıkarıldığı hakimlikçe `kasten yaralama´ suçlamasıyla tutuklandı.

Eski eşinin, uzaklaştırma kararına rağmen takip ederek kendisini dövdüğünü söyleyen Tuğba A., "Beni takip ediyor, darbediyor, tehditler savuruyor. Ceza almasını istiyorum" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-08-05 15:51:03



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