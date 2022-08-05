Çalıştığı kooperatifin deposundan 18 ton arpa çalan hizmetli tutuklandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Seyitgazi ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi deposundan 100 bin TL değerinde 18 ton arpa çalan hizmetli O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyitgazi Tarım Kredi Kooperatifi´nin İkiçeşme Mahallesi´nde, Tarım Kredi Kooperatifi deposundan önceki gece 18 ton arpa çalındı. Hırsızlığı fark eden kooperatif görevlileri, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, hırsızlık şüphelisinin kooperatifte sözleşmeli olarak çalışan O.A. olduğu tespit edildi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan O.A., çaldığı 18 ton arpayı kamyoncu arkadaşı Ö.B. aracılığıyla Eskişehir Ticaret Borsasına sattığını söyledi. Şüpheli Ö.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hizmetli O.A. ise çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2022-08-05 18:38:39



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