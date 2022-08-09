Yaralı pelikan ve şahin, tedavi sonrası doğaya salındı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, açık yarasının yanı sıra bitkin bulunan pelikan ile yuvasından düştüğü belirlenen yaralı şahin, tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Eskişehir´de hayvanseverler, yaralı olarak buldukları pelikanı 4 ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler, açık yarası bulunan bitkin pelikanı tedavisi için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Burada 4 ay süren tedavinin ardından pelikan ile yuvasından düşerek yaralanan şahin, yeniden doğaya bırakıldı. Eskişehir Hayvanat Bahçesi görevlileri, her iki hayvanın da veterinerler eşliğinde götürüldüğü Porsuk Barajı sahasından doğal ortamına salındığını belirtti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2022-08-09 13:14:09



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