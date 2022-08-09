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Otomobille uçtuğu sulama kanalında boğuldu

DHA

Otomobille uçtuğu sulama kanalında boğuldu


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, kullandığı otomobille sulama kanalına devrilen İbrahim Aktaş (43), boğuldu. Aktaş'ın cansız bedenini, ekipler sudan çıkardı. 
Kaza, gece Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi´nde meydana geldi. İbrahim Aktaş'ın kullandığı 26 NF 398 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AKUT, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobil, uzun uğraşların ardından vinçle sudan çıkarıldı. Araç içindeki sürücü Aktaş´ın ise boğulduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aktaş´ın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-08-09 13:26:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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