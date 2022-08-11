Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık (3)

ESKİŞEHİR´DEKİ HES'TE, YILLIK 302 GİGAVAT ENERJİ ÜRETİLECEK
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle bağlanarak yaptı. Açılışa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız´ın yanı sıra, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden video konferansla bağlandığı açılışta, Gürsöğüt-1 Hidroelektrik Santrali'nin için Vali Ayyıldız ve beraberindekilerde kurdele kesti. Yaklaşık 70 milyon metreküp su depolanacak olan ve 1 milyon 300 bin liraya yaptırılan Gürsöğüt-1 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde yıllık 302 gigavat enerji üretilecek. (DHA)Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-08-11 18:54:23
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