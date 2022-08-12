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20 yıldır sokak hayvanlarını beslediği mahallede tehdit edildiği iddiası

DHA

20 yıldır sokak hayvanlarını beslediği mahallede tehdit edildiği iddiası


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de boş arazide sokak hayvanlarını besleyen Semahat Gür (65), köpeklerin çocuklarına saldırdığını öne süren komşuları tarafından tehdit edildiğini iddia etti. 20 yıldır mahallede sokak hayvanlarına baktığını anlatan Semahat Gür, talebi üzerine 2 aylık koruma ve uzaklaştırma kararı verildiğini söyleyerek, "Buradaki köpekleri zehirleyeceğim. Kulübelerin hepsini yakacağım' dedi. Şikayetçi oldum" diye konuştu.
Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'nde oturan Semahat Gür, boş arazide beslediği sokak hayvanlarının çocuklara saldırdığını öne süren komşuları F.B. ve A.B. çiftiyle, önceki akşam tartıştı. Sokakta yaşanan tartışmada çiftin üzerine yürüyüp kendisini tehdit ettiğini öne süren Gür, baktığı hayvanlar arasında saldıran köpek olmadığını söyledi. Gür'e tepki gösteren F.B.'nin, "Onların mamalarını ben getiriyorum ama çocuklara saldırırsa olmaz. Barınak geliyor, kaldıracak. Üç tane çocuk ambulansla gitti. Çocuğun ayağı parçalandı, dikiş attılar. Bu kulübeleri kaldırdı kaldırdı. Kaldırmazsa akşam hepsini yakacağım bunların. Odana, evine götür. Köpekler çocuğa saldırıyor, siz neden anlamak istemiyorsunuz?" dediği, tartışma sırasında çekilen görüntülere yansıdı. Kurtuluş Polis Merkezi'ne giden Semahat Gür, komşusu olan çiftten şikayetçi oldu. İfade veren Gür'e, talebi üzerine çift hakkında 2 aylık koruma ve uzaklaştırma kararı verildi.
'20 SENEDİR MAHALLEDE KÖPEK BESLİYORUM'
75'nci Yıl Mahallesi'nde yerel hayvan koruma görevlisi olduğunu belirten Semahat Gür, 20 senedir sokak hayvanlarının tedavilerini yapıp beslediğini, yavrulara baktığını ve sahiplendirdiğini anlatarak, "Bu mahalleye çok hizmetim oldu 20 seneden beri. Ben çalışsaydım emekli olurdum. Bir gün tatile gitmedim bu hayvanlar için, insanların refahı için. Burası kırsal bir mahalle, köylere yakın. Şurada 5 tane ağıl var. İlçelerden hayvan getirip bırakıyorlar. Odunpazarı Belediyesi ile sürekli temas halindeyiz. Mesela ısıracak gibi olanları rehabilite ediyoruz. Gönderiyoruz, tedavilerini yapıyorlar tekrar geri bırakıyorlar. İnsanların refahı için uğraşıyorum. Hayvanların refahı için uğraşıyorum. Bu son sene üstlerimize saldırmalar başladı" dedi.
'BİR AYDA 2 KEZ SALDIRIYA UĞRADIM'
Son 1 ayda sokak hayvanlarını beslediği için 2 kez saldırıya uğradığını belirten Gür, komşularıyla yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Dün kapıma geldi bayan, eşi de aşağıda. Tehditler, küfürler, bize hakaretler. Biz de emniyete gittik, yasal başvurumuzu yaptık. 2 aylık uzaklaştırma ve koruma kararı aldık. Buradaki köpeklerin çocuklara saldırdığını öne sürüyorlar. Köpekler, sosyal köpek. Şurada 5 tane okul var. Her okulun bahçesinde 10 tane köpek vardır. Çocuklarla gider gelir. Sosyalleşti bunlar. Bunlar insanlara koşturuyor. Çocuklar sevdiği için üzerlerine koşuyor. Bazıları da korkuyor tabi. Annesi babası, "çocuğuma saldırdı" diyor. Yok saldırmadı, ben görüyorum, izah ediyorum. Şu arada da fısıltı gazetesi yaptılar, 'mahallede çocuk ambulansla gitmiş, ısırılmış'. Aslında öyle bir şey yok. Ben aşılarına baktım. Bacak yaralarına baktım. Zaten ısırma vakasında belediyeye rapor gider, belediye derhal gelir alır. Bu konudan tehditler, hakaretler aldım. Yani insanlar tutmasaydı üzerimize şiddet uygulanacaktı. Bayan kapıma geldi, eşini de çağırmış görevden. 3 tane zorbayla apartmanın kapısına geldiler. Orada bize hakaretler, tehditler, ölürüm, keserim. 'Buradaki köpeklerin, hepsini zehirleyeceğim. Bu kulübelerin bu gece hepsini yakacağım, yok edeceğim' dedi. Şikayetçi oldum."
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-08-12 12:05:21

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