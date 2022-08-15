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Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir: 0-0

DHA

Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir: 0-0


Engin ÖZMEN / ESKİŞEHİR,(DHA)-STAT: Yeni Atatürk
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal, Özgür Ertem
KONYASPOR: Sehic Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Uğurcan Yazgılı), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 59 Amilton), Rahmanovic (Dk. 88 Pavicic), Bytyqi (Dk. 86 Muric), Muhammet Demir (Dk. 59 Cikalleshi)
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 54 Biglia), Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Dk.89 Berkay Özcan), Deniz Türüç, Aleksic (Dk. 65 Ömer Ali Şahiner), Mounir (Dk. 54 Serdar Gürler), Szysz (Dk. 89 Okaka)
SARI KARTLAR: Calvo (Konyaspor) Mahmut Tekdemir, Biglia, Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminin yetersiz olması nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.5'inci dakika sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert şutunda top az farkla auta gitti. 
36'ncı dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Mounir, pasını Szysz'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top auta çıktı. 
43'üncü dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme ceza sahasına girdikten sonra Soner Dikmen'i gördü. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
53'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin şutunu Volkan Babacan güçlükle kontrol etti.
86'ncı dakikada Lima'nın kaleci Volkan Babacan'a vermek istediği pas kısa kaldı. Rahmanovic'in hareketlendiği topa Duarte son anda kayarak müdahale etti ve Rahmanovic'e çarpan top yandan auta gitti. 
Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-08-15 21:33:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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