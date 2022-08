Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Engin ÖZMEN / ESKİŞEHİR,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Arabam.com Konyaspor ile Medipol Başakşehir Eskişehir'de oynanan karşılaşmada, golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Zor bir maç olacağını bilerek Eskişehir'e geldiklerini ifade eden Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, istediklerini oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Alınan beraberliği kabul etmeleri gerektiğini belirten Sözer, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bizim için önemli bir maçtı, buraya galibiyet için gelmiştik. İlk yarım saat zorladık, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Pas oyununu hızlı bir şekilde oynamadık. Onu düzeltmeye, ikinci devre maçı domine etmeye çalıştık. Ama Konyaspor'a karşıki Konyaspor, savunmada mücadele verdi. Kuvvetli oynadı. Her topu almaya, maçı almaya çalıştı. Biz oyunumuza devam ettik, Berkay'a bir pozisyon geldi. Değerlendirsek maçı galibiyetle bitireceğiz. Sonuçta maç berabere bitti ve bizim bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama istediğimiz netice çıkmadı bugün, bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

İLHAN PALUT: TEK FARK BAŞAKŞEHİR DAHA ÇOK TOPA SAHİP OLDU

Avrupa'da alınan kötü sonucun ardından moral bozukluğunu üzerlerinden atmak için maça çıktılarını söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, berabere biten karşılaşmada Başakşehir'in daha çok topa sahip olduğunu ifade etti. Palut, "İki takımda Avrupa maçlarından sonra oynadığı bir karşılaşmaydı. Başakşehir'i tur atladığı için yeniden tebrik ediyorum. Biz yorgunluğun üzerine aldığımız kötü sonucun moral bozukluğunu üzerimizden atmaya çalışarak maça çıktık. Maça baktığımız zaman her ne kadar tarafsız sahada oynasak da bir iç saha karşılaşmasıydı. Ben istatistiklere de baktım rakip saha da buluşma, şut sayıları gibi. Benzerlik gösteren bir müsabaka oldu. Sadece Başakşehir takımı bizden daha çok sahip oldu. Bu da bizim bugün için onları karşılamada uyguladığımız stratejinin bir sonucuydu. Çünkü bekleyip toplar kazanıp, top onlardayken geçiş şansları kovaladık. Top bizdeyken zaten oyunumuzu oynamaya çalıştık. Dönem dönem bir karşılık verdik, genel manada baktığınız zaman pozisyonlara da baktığınız zaman ben beraberliğin zaten doğal sonuç olarak göründüğü bir karşılaşmaydı. Ligde iki maç oynadık, artık Avrupa kupasını bir tarafa bırakmamız lazım. İkisinde de gol atamadık, gol yemedik, hepsine iki açıdan da bakabiliriz. Kaybetmedik kazanamadık, biz kazanan takım alışkanlığına tekrar geri dönmek istiyoruz. Bugün oyuncularım çok iyi mücadele etti ama daha iyi olmalıyız, daha çok atak yapmalıyız. Daha çok kazanmak için oynamalıyız" şeklinde konuştu.

"SAHA ZEMİNİ İÇİN NET TARİH YOK"

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun zeminiyle gelen bir soru üzerine Palut şöyle konuştu:

"Herkesin bildiği bir şey sahamız bozuldu ve geldik burada oynadık. Bu konuda hakkında ne diyeyim ? Kim ister, kendi sahası, kenti şehri varken. Eskişehir sağ olsun, bize çok iyi misafirperverlik gösterdiler. Çok iyi ağırladılar. Sonuç olarak her takım kendi sahasında oynamak ister. Şu anda bunun süresel akıbetini bilmiyorum, ne kadar böyle devam edecek. Bizde ona göre konum alacağız. Şartlara mecbur uyum sağlayacağız. Şikayet etme hakkı olan son kişi herhalde, çünkü ona bile vaktimiz yok"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erdinç Sözer'in açıklamaları

İlhan Palut'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-08-15 22:56:21



